МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАКАЗА

Пропуск на работе или учебе, жесткая медкомиссия в спортивной секции или не пускают в санаторий? Любую из этих проблем решит медицинская справка, которую часто не дают в больнице. Поможем выйти из ситуации – сделаем любую справку с печатями и подписями.
Банальное обращение в условиях российской больницы – это квест, даже если вы болели и наблюдались у врача. Как минимум для этого понадобится:
А возвращаться на работу или в школу без справки нельзя: это приведет к отчислению, увольнению или выговору, если вы пропустили больше 3 дней. Ситуация осложняется, если до каникул или отпуска еще несколько месяцев, а вам срочно нужен отдых.
Купить справку с доставкой намного быстрее и проще. К тому же абсолютно безопасно. Сделаем справку всего за час с подписями и печатями действующих врачей.
Наш медицинский центр выручит, если нет времени и желания обходить докторов: вас не было в городе, появилась вакансия и нужно срочно получить 029н, едите на соревнования, а врача нет.
Решаем проблемы с любыми справками:
Для получения каждой из этих справок вам придется обойти от 5 до 10 врачей и сдать столько же анализов. Это огромные временные и денежные затраты, на которые не каждый согласен.
Отдельные справки, как допуск к соревнованиям, можно не успеть получить: врачи уходят в отпуск, а времени дается немного. К тому же вам могут назначить:
Ситуации, когда человек не может получить справку – не редкость. Особенно часто это при проходе нарколога или психиатра. Даже малые отклонения врачи трактуют как патологию и не выдают бланк.
Платные клиники также не спасут: стоимость одного приема в Санкт-Петербурге начинается от 1500 рублей. А учитывая, что для этого необходима комиссия + анализы, одна справка обойдется в 15000-20000 рублей.Справка стоит до 1500 рублей со всеми печатями и подписями. Никаких посещений врача и томления в коридоре. Пропишем все анализы и сделаем выписку из истории болезни.
Часто люди, которые купили справку, сталкиваются с проблемами: нет печатей, подписей, ошибки при заполнении полей.
Справки нашего медицинского центра решат любые проблемы:
Мы не собираем конфиденциальную информацию. Все, что нам необходимо – данные для заполнения бланка. Не оглашаем сделки медцентра и не передаем информацию о вас третьим лицам.
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