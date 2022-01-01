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Медицинские справки
доставка в день заказа

Купить справку в Санкт-Петербурге

СПРАВКИ

Справка о болезни
(форма 095/у)
Выписка из истории болезни
(форма 027/у)
Справка для поступления
(форма 086/у)
Справка в свободной форме от врача
Справка в бассейн
Справка в бассейн
для ребёнка
Справка о беременности для ЗАГСа (от гинеколога)
Заключение КЭК
Справка из наркологического диспансера (НД)
Справка из психоневрологического диспансера (ПНД)
Справка в спортзал
Академический отпуск
Флюорография
Справка для поступления на госслужбу (форма 001Гсу)
Справка для приёма на работу (форма 302н)
Медицинская справка для гостайны (форма 989н)
Справка для выезжающих за границу (форма 082/у)
Справка в пионерский лагерь (форма 079/у)
Справка об эпидокружении СЭС
Справка для получения путёвки (форма 070/у)
Санаторно-курортная карта (форма 072/у)
Санаторно-курортная карта для ребёнка (форма 076/у)

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАКАЗА

Пропуск на работе или учебе, жесткая медкомиссия в спортивной секции или не пускают в санаторий? Любую из этих проблем решит медицинская справка, которую часто не дают в больнице. Поможем выйти из ситуации – сделаем любую справку с печатями и подписями.

Почему купить справку Санкт-Петербург проще, чем получить

Банальное обращение в условиях российской больницы – это квест, даже если вы болели и наблюдались у врача. Как минимум для этого понадобится:

  • обратиться в районную или городскую больницу, причем пораньше, т.к. в регистратуре с самого утра столпотворение;
  • записаться к врачу, если в этот день у него есть часы приема;
  • просидеть в очереди 1-3 часа, а если это педиатр – нужно пропустить вперед всех грудников;
  • попасть на прием к врачу, который часто отправляет домой, если заподозрит симуляцию.

А возвращаться на работу или в школу без справки нельзя: это приведет к отчислению, увольнению или выговору, если вы пропустили больше 3 дней. Ситуация осложняется, если до каникул или отпуска еще несколько месяцев, а вам срочно нужен отдых.

Купить справку с доставкой намного быстрее и проще. К тому же абсолютно безопасно. Сделаем справку всего за час с подписями и печатями действующих врачей.

Почему купить справку без очередей – лучший выход

Наш медицинский центр выручит, если нет времени и желания обходить докторов: вас не было в городе, появилась вакансия и нужно срочно получить 029н, едите на соревнования, а врача нет.

Решаем проблемы с любыми справками:

  • поступающим в ВУЗ сделаем справку 086У без заболеваний;
  • желающим отдохнуть понадобится санаторно-курортная карта;
  • собираетесь идти в бассейн – выпишем справку для плаванья;
  • не успевайте обойти врачей к соревнованию – оформим бланк 073У;
  • работодатель отправил на профосмотр – подготовим 302н.

Для получения каждой из этих справок вам придется обойти от 5 до 10 врачей и сдать столько же анализов. Это огромные временные и денежные затраты, на которые не каждый согласен.

Отдельные справки, как допуск к соревнованиям, можно не успеть получить: врачи уходят в отпуск, а времени дается немного. К тому же вам могут назначить:

  • дополнительные анализы или пересдачу старых;
  • обследование у профильного специалиста.

Ситуации, когда человек не может получить справку – не редкость. Особенно часто это при проходе нарколога или психиатра. Даже малые отклонения врачи трактуют как патологию и не выдают бланк.

Платные клиники также не спасут: стоимость одного приема в Санкт-Петербурге начинается от 1500 рублей. А учитывая, что для этого необходима комиссия + анализы, одна справка обойдется в 15000-20000 рублей.

Справка стоит до 1500 рублей со всеми печатями и подписями. Никаких посещений врача и томления в коридоре. Пропишем все анализы и сделаем выписку из истории болезни.

Почему купить медицинскую справку в СПб лучше у нас

Часто люди, которые купили справку, сталкиваются с проблемами: нет печатей, подписей, ошибки при заполнении полей.

Справки нашего медицинского центра решат любые проблемы:

  • Заполним справку по государственному образцу. В центре работают действующие врачи, которые поставят подпись, печать, заполнят необходимые поля. Кадровики, декан или работодатель не придерется к заполнению.
  • Цена ниже, чем осмотр. На регулярные поездки в государственную клинику вы потратите больше, чем на справку. При этом никакого дискомфорта: долгих очередей, анализов, общения с врачами.
  • Заполним бланк всего за час. Доставим в день подачи заявки к ближайшей станции метро.

Мы не собираем конфиденциальную информацию. Все, что нам необходимо – данные для заполнения бланка. Не оглашаем сделки медцентра и не передаем информацию о вас третьим лицам.

У нас вы сможете купить справку быстро и без очередей. Не нужно договариваться с врачом и надеяться на его понимание. Составим выписку по вашим требованиям быстро и недорого.

Как купить справку в Санкт-Петербурге

Чтобы заказать справку от врача, обратитесь к нам по телефону +7 (812) 409-62-79. Также принимаем заказы по электронной почте: medservice2000@mail.ru.

В обращении укажите:

  • Какой тип справки вам необходим;
  • Диагноз;
  • Дату заболевания (при необходимости, оформим справку задним числом);
  • Адрес для доставки;
  • Тип оплаты: наличный или безналичный расчет.

Работаем по всему Санкт-Петербургу. Доставим в любую точку города в день подачи заявки.



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Способы оплаты

Справка о болезни 095у

Справка для поступления 086у

Справка в бассейн

Справка из диспансера

Справка 302н и 29н

Справка для занятий спортом

Санаторно-курортная карта

Контакты

Санкт-Петербург, ул. Боткинская 15k2.

+7(812)409-62-79

Написать нам:

medservice2000@mail.ru

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