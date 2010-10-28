/ Casino7 — Регистрация на сайте
|Ключевая информация о Casino7
|💡 Бренд
|Казино 7 (Casino7)
|📋 Официальный сайт
|https://medsprawka812.ru
|⏲ Год основания
|2020
|📍 Лицензия
|Кюрасао
|💲 Приветственный бонус
|+450% к депозиту
|🃏 Всего игр
|Более 2555 игр
|🎱 Режимы игр
|Бесплатно и на деньги
|🌍 Провайдеры
|Ainsworth Game Technology, Relax Gaming, NetEnt, Bally Technologies, Evolution Gaming, Rabcat Gambling, Pragmatic Play, NextGen Gaming, Booming Games, Microgaming и др.
|🎰 Платформы
|Виндовс, Android, iPhone
|✅ Поддержка языков
|Английский, русский, польский, арабский, каннада, греческий
|🎁 Виды бонусов и акции
|Приветственный, бесплатные вращения, на депозиты, релоад-бонусы
|💳 Платежные системы
|Skrill, Онлайн-банкинг, Карты МИР, Электронные кошельки, Qiwi, SMS-платежи, Теле2, Наличные через платежные терминалы
|💵 Поддерживаемые валюты
|RUB, CLP, KRW, INR, NOK, RUB
|💵 Минимальный ввод
|200 руб.
|💰 Минимальный вывод
|от 500 ₽
|⏳ Среднее время вывода
|практически моментально
|⚙️ Служба поддержки
|E-Mail, Чат
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Отзывы клиентов
"зашёл в Casino7 и понял – это мой рай на земле, где азарт и адреналин зашкаливают, а выигрыши просто сносят крышу!"- Катя, Барнаул
"Казино 7 – это сказка, где я главный герой!"- Борис, Омск
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