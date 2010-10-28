/ Casino7 — Регистрация на сайте

Ключевая информация о Casino7
💡 Бренд Казино 7 (Casino7)
📋 Официальный сайт https://medsprawka812.ru
⏲ Год основания 2020
📍 Лицензия Кюрасао
💲 Приветственный бонус +450% к депозиту
🃏 Всего игр Более 2555 игр
🎱 Режимы игр Бесплатно и на деньги
🌍 Провайдеры Ainsworth Game Technology, Relax Gaming, NetEnt, Bally Technologies, Evolution Gaming, Rabcat Gambling, Pragmatic Play, NextGen Gaming, Booming Games, Microgaming и др.
🎰 Платформы Виндовс, Android, iPhone
✅ Поддержка языков Английский, русский, польский, арабский, каннада, греческий
🎁 Виды бонусов и акции Приветственный, бесплатные вращения, на депозиты, релоад-бонусы
💳 Платежные системы Skrill, Онлайн-банкинг, Карты МИР, Электронные кошельки, Qiwi, SMS-платежи, Теле2, Наличные через платежные терминалы
💵 Поддерживаемые валюты RUB, CLP, KRW, INR, NOK, RUB
💵 Минимальный ввод 200 руб.
💰 Минимальный вывод от 500 ₽
⏳ Среднее время вывода практически моментально
⚙️ Служба поддержки E-Mail, Чат
Вход на официальный сайт Casino7
Сайт казино Казино 7
Updated:

Отзывы клиентов

"зашёл в Casino7 и понял – это мой рай на земле, где азарт и адреналин зашкаливают, а выигрыши просто сносят крышу!"

- Катя, Барнаул

"Казино 7 – это сказка, где я главный герой!"

- Борис, Омск

Как получить бонус?

Кнопка:

Регистрация